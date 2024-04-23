Греция и Испания отказались передать Украине свои системы ПВО

Греция и Испания еще раз подтвердили, что не будут передавать свои системы ПВО Украине.

Представитель греческого правительства Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM заявил, что такие поставки невозможны, так как поставят под угрозу собственную противовоздушную оборону.

Накануне он отметил, что Греция уже немало сделала для помощи Украины, а «Пэтриоты» нужны ей самой.

Схожей позиции придерживается и Испания.

Financial Times писала, что НАТО давит на Грецию и Испанию с тем, чтобы они передали Украине свои системы ПВО. При этом альянс с пониманием отнесся к отказу Польши и Румынии передать свои «Пэтриоты», так как эти страны находятся близко к линии фронта.

Ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в мире нет столько систем ПВО, чтобы закрыть все небо Украины от российских атак.