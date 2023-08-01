Грибникам в Подмосковье напомнили о важности тщательной подготовки к походу в лес

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили грибникам о важности тщательной подготовки к походу в лес. В ведомстве призвали любителей «тихой охоты» предварительно оценить все риски.

По словам замначальника ведомства Сергея Прокопюка, во время прогулки в лесу грибники нередко теряют ориентиры и заходят в глухие места. Очень часто в лесных массивах теряются пожилые граждане. При этом зачастую они отправляются в лес после операций или в период обострения хронических заболеваний и не берут с собой необходимые медикаменты.

«В результате у некоторых резко ухудшается самочувствие, и спасателям приходится выносить их на носилках», - рассказал Прокопюк.

Он отметил, что в беду могут попасть не только пенсионеры. К примеру, накануне в Павловском Посаде женщина во время прогулки по лесу сломала ногу. Спасатели нашли ее, оказали первую помощь и вывезли из чащи. В Орехово-Зуево у мужчины в возрасте 50 лет в лесу остановилось сердце, он скончался.