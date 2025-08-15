Грибовидное облако после взрыва на заводе «Эластик» засняли на камеру
Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области, зафиксированный очевидцами, породил гигантское облако, напоминающее гриб. Видео опубликовал телеграм-канал «112».
На кадрах можно наблюдать, как облако стремительно разрастается, приобретая характерную грибовидную форму. В непосредственной близости от территории завода расположены частные жилые постройки.
Информация об инциденте в Шиловском районе области поступила 15 августа. Согласно предварительным сведениям, детонация произошла в цеху, где производился порох. В настоящее время ведется эвакуация пострадавших в медицинские учреждения. На данный момент сообщается о двадцати раненых, степень тяжести их повреждений уточняется. Жизни пяти человек спасти не удалось.
