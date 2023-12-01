Гробы с одинокими умершими сгружали на кладбище из ковша экскаватора в Ярославле

Жители Ярославля возмутились тем, что гробы с умершими людьми привозят на кладбище в ковше экскаватора. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Добавляется, что умерших едва ли не в братскую могилу сбрасывают. При этом рядом лежат кучи табличек с именами и датами рождения и смерти.

Отмечается, что в администрации города сообщили, что таким образом проводят захоронения только бездомных людей, мертворожденных детей и тех, у кого нет близких родственников.

Уточняется, что после широкой огласки администрация Ярославля запретила похоронной службе транспортировать покойников в экскаваторе, поскольку это должны делать двое рабочих.