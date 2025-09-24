Грохот, эвакуация, но нет ни пожара, ни пострадавших: раскрыты детали ночного происшествия в Тольятти

В Тольятти в 01:43 по местному времени в многоквартирном доме на улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области, инцидент, характеризующийся как взрыв без последующего возгорания, был зафиксирован в квартире на пятом этаже.

В оперативном порядке была проведена эвакуация 80 жильцов, среди которых находились 15 детей. Для ликвидации последствий происхождения к месту вызова были привлечены 42 человека и 16 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России — 20 сотрудников и 7 машин. К счастью, в результате происхождения никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину, приведшую к взрыву газа.

Ранее сообщалось о том, что в Москве из-за взрыва газового баллона в квартире пострадал мужчина.