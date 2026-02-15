«Грохот над курортом». В Сочи и Адлере несколько часов подряд отражают атаку беспилотников

В ночь с субботы на воскресенье, жители Сочи и Адлера стали свидетелями активной работы сил противовоздушной обороны.

Очевидцы рассказывают, что громкие хлопки в небе не стихали на протяжении нескольких часов. По информации телеграм-канала SHOT, средства ПВО на Кубани задействованы для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов.

Местные жители отмечают, что наиболее сильная канонада началась сразу после 22:00 14 февраля. По их словам, в Адлере дрожали стекла в окнах, а во дворах у автомобилей срабатывала сигнализация. В некоторых районах города к ночному шуму примешивался вой сирен, оповещающих о воздушной тревоге.

Официальные ведомства пока не комментируют ситуацию. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае введены временные ограничения еще в одном аэропорту.