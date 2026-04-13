Перерасчет по ЖКУ? Мошенники в ЖКХ-чатах выманивают коды из СМС

В России набирает обороты новая схема обмана: мошенники массово затягивают людей в фальшивые чаты, якобы связанные с ЖКХ. Об этом предупредил доцент Финансового университета Петр Щербаченко в интервью NEWS.ru.

По его словам, человеку может прийти рассылка с заманчивым предложением — перерасчет, льготы, скидка на оплату коммуналки. Выглядит как официальное уведомление, но на деле это крючок. Как только человек клюет, злоумышленники переходят к стандартному, но эффективному приему: выманивают код подтверждения из СМС. А дальше — открытый доступ к личным данным и аккаунтам на госресурсах. Все просто: потерял код — потерял контроль над своей цифровой жизнью.

Эксперт подчеркнул, что необходимо быть параноидально внимательны. Никому и никогда не передавайте коды из сообщений, даже если собеседник представляется сотрудником управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Никакие перерасчеты и льготы не стоят украденного аккаунта.

Ранее в Подмосковье рассказали о новой схеме обмана с коммунальными услугами.