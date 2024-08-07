Громкие взрывы прогремели над Воронежем

В небе над Воронежем прогремели громкие взрывы, сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, система ПВО сбила украинский беспилотник. Незадолго до этого губернатор региона Александр Гусев предупреждал об угрозе атаки БПЛА.

Очевидцы рассказали, что слышали в небе характерный гул, а затем прогремели два взрыва.

Жители Воронежа опубликовали фото поврежденной многоэтажки, в верхние этажи которой, вероятно, попали обломки коптера. О пострадавших не сообщается.

Накануне сообщалось об атаке ВСУ на Курскую область, там были ранены шестеро детей.