Шестеро детей ранены при атаке ВСУ на Курскую область

Шестеро детей оказались ранены при атаке боевиков ВСУ на Курскую область, 3 из этих детей – из одной семьи. Соответствующее сообщение опубликовала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своих официальных социальных сетях .

Сообщается, что двое из пострадавших детей в текущий момент проходят амбулаторное лечение, а 3-летняя девочка находится в местной детской больнице в состоянии средней степени тяжести.

Более того, сообщается также, что в больницу попал 2-летний мальчик, пострадавший при обстреле и получивший осколочную рану в спину. Известно, что его мать погибла. Еще 2 раненых ребенка оказались в местной больнице.

Она также сообщила, что в текущий момент находится на связи с областным омбудсменом, оказывая нужную помощь.

Ранее поступала информация о том, что от атак украинских дронов в Курской области пострадали 5 мирных жителей.