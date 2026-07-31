ИИ-сайты под Минобороны: как мошенники обманывают семьи военных

Специалисты компании F6 совместно с Минобороны России выявили мошенническую схему, в которой злоумышленники использовали поддельные веб-ресурсы, созданные при помощи искусственного интеллекта. Фейковые сайты маскировались под официальный портал военного ведомства и были нацелены на сбор персональных данных родственников погибших участников специальной военной операции, сообщили ТАСС представители ИБ-вендора.

По информации ИБ-вендора, жертвам предлагалось зарегистрироваться на сайте для участия в церемонии передачи государственных наград. При этом мошенники запрашивали не только данные самих потенциальных участников, но и информацию их сопровождающих — паспортные реквизиты, СНИЛС и ИНН.

В F6 отметили, что ресурсы имели «тщательную» маскировку: все ссылки на сайте, кроме формы для ввода данных, вели на реальные разделы официального портала Минобороны. Однако дизайн поддельных страниц отличался от настоящего сайта, что могло не вызвать подозрений у тех, кто ранее не посещал ресурс ведомства.

На территории России выявленные сайты уже заблокированы. Как пояснили эксперты, главная опасность компрометации данных заключалась в последующих мошеннических действиях — краже денег, склонении к преступлениям или оформлении микрозаймов. Кроме того, украденная информация могла использоваться для взлома учетных записей в государственных сервисах, где для восстановления пароля требуется ввести паспортные данные.

Ранее сообщалось, что алтайская женщина удушила мужа и получила 7 лет колонии.