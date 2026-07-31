Новый ГОСТ на детские мясные паштеты вступает в силу с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый государственный стандарт на мясные паштеты, предназначенные для питания детей старше трех лет. Соответствующий документ устанавливает требования к составу, органолептическим показателям и пищевой ценности продукции, пишет РИА Новости , изучив электронную базу Росстандарта.

ГОСТ распространяется на вареные и пастеризованные мясные паштеты. Согласно документу, консистенция продукта должна быть нежной, мажущейся, однородной и равномерно перемешанной. Допустимый цвет варьируется от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.

Вкус паштетов должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов или запахов. Новый стандарт разрешает использование мускатного ореха и кориандра — ранее эти специи не рекомендовались для детского питания. Допускается также неярко выраженный аромат петрушки, сельдерея, душистого перца и лука.

ГОСТ установил строгие нормы пищевой ценности: содержание белка — не менее 12 граммов на 100 граммов продукта, жира — не более 14 граммов. В отношении микроэлементов определены следующие требования: кальций — от 270 до 450 миллиграммов, йод — от 0,03 до 0,05 миллиграмма на 100 граммов. В каждой партии, как указано в документе, контролируются органолептика, масса нетто, состояние упаковки и маркировка, а также массовая доля соли, фосфора, микробиологические показатели и температура продукта.

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