Гросси заявил о плохой ядерной безопасности на Украине после взрывов близ Хмельницкой АЭС

Ночные взрывы неподалеку от Хмельницкой АЭС свидетельствуют о проблемах с безопасностью ядерных объектов на Украине, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«В следующий раз нам может не так повезти», – отметил Гросси.

Ночью на расстоянии примерно 5 и 20 км от АЭС были сбиты два беспилотника. Взрывной волной на станции повыбивало стекла в некоторых помещениях. Гросси подчеркнул, что беспилотники не оказывали прямого воздействия на станцию.

Глава МАГАТЭ призвал любой ценой не допустить ударов по атомным объектам.