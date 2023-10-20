Группа боевиков ХАМАС попыталась обстрелять ракетами израильский самолет

Военно-воздушные силы Израиля продолжают бить по целям в секторе Газа. Палестинские бойцы пытаются им в этом противодействовать.

Происшествие случилось в самой Газе. Сразу после этой попытки по боевикам был нанесен ответный удар.

«Террористический отряд был нейтрализован в результате целенаправленного удара после попытки обстрелять ракетами самолет», - заявили представители израильских военных.

Об этом сообщило ТАСС. До этого ЦАХАЛ распространил сведения, что в течение прошедшей ночи по разным целям было нанесено порядка сотни ударов.