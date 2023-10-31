Группа российских спецназовцев уничтожили неприятельское подкрепление на артемовском участке фронта

ВСУ под покровом ночи пытались перебросить подкрепления на свои фланги неподалеку от Клещеевки. Бойцы Южной группировки войск не дали им сделать этого.

Об успехе, которого достигли спецназовцы из группы «Сибирь», рассказал их командир. По его утверждению, командование поставило перед ним самим и его подчиненными задачу – обрезать переброс подкреплений противником.

«Задача была выполнена. Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки», - заявил он.

Его сообщение привели РИА Новости. Вдобавок ко всему, бойцы выявили группу солдат ВСУ, которые передвигались пешим маршем. Она была накрыта огнем, в итоге в живых остался только передовой дозор неприятеля, остальные враги были уничтожены.