Группа украинских солдат подорвалась на собственном минном поле

Военнослужащие проводили рекогносцировку местности и вышли на мины, которые не были отмечены на карте.

Об этом эпизоде, который произошел в районе деревни Червоная Диброва, юго-западнее Кременной, рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на свое минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте», - сообщил он журналистам.

Его слова привели РИА Новости. На противопехотных минах подорвались трое бойцов, все они понесли серьезные ранения. Один из них чуть позже скончался, и был брошен своими сослуживцами неподалеку от места подрыва.