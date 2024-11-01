Военблогер Татаринов подсчитал потери ВСУ по некрологам

Военблогер Руслан Татаринов произвел подсчет погибших солдат и офицеров украинской армии, пользуясь опубликованными на Украину официальными некрологами. Они уже перевалили за 500 тыс. Такую цифру он озвучил в интервью радио «Комсомольская правда» .

Татаринов взялся за подсчет тех некрологов, которые публикуют украинские СМИ. По его подсчетам, планка в полмиллиона погибших военнослужащих была преодолена еще в начале октября. По состоянию на 1 ноября убитых в результате боевых действий было уже 524 тыс. человек. Он уточнил, что не на всех погибших военных печатают некрологи.

«Но и 524 тысячи потерь - эта цифра, скорее всего, занижена. Скорее всего, потери к началу ноября перешли планку в 600 тысяч», — указал он.

Военблогер добавил, что он одно время пробовал публиковать подтверждение этим данным. Он делал скриншоты с некрологов и публиковал их, но затем прекратил подобную практику из-за большого потока информации.

Ранее Минобороны России сообщило, что только за последние сутки потери ВСУ на территории Курской области составили около 250 человек. На протяжении дня под удар попали 13 бригад украинской армии.