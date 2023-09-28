Группа украинских солдат сдалась в плен в районе Работино

Военнослужащие ВСУ постепенно осознают всю бесполезность вооруженного противостояния и отправляются в плен, чтобы сохранить свои жизни.

Данный эпизод произошел на линии боевого соприкосновения неподалеку от населенных пунктов Пятихатки и Работино, и о нем сообщило ТАСС. Военнопленные тут же поделились с журналистами своими впечатлениями. Они ругают свое командование, которое бросило их на убой, не снабдив нормальной техникой. Западное вооружение подвергается критике с их стороны.

«Дали нам эти немецкие машины, они не ездят. Даже советская техника, которая была в хорошем уходе, она на порядок лучше», - заявил один из украинцев.

Другой был сильно удивлен, как их приняла российская сторона. По его утверждению, к пленным отношение очень ровное и лояльное.