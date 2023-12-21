Группировка «Хезболла» обстреляла ракетами город на севере Израиля

Населенный пункт Кирьят-Шмоне, расположенный в 2,5 километрах от границы с Ливаном, попал под удар шиитских боевиков.

Об этом заявила военно-информационная служба «Хезболлы». Она сообщила, что огневой налет на город был совершен в ответ на удары ЦАХАЛ по городам и поселкам на юге Ливана.

«Исламское сопротивление заявляет, что не потерпит вражеских посягательств на мирные города и села и не допустит причинения какого-либо вреда гражданскому населению», - указали представители боевиков.

Их слова привело ТАСС. Удар был нанесен с применением реактивных систем залпового огня. Помимо Кирьят-Шмоне под удар попал и район Биранит. Его обстреляли за то, что израильские артбострелы подожгли лес в ливанском лесном массиве Хорш-эр-Рахеб.