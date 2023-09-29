Группу украинских диверсантов ликвидировали в Херсонской области при попытке форсировать Днепр

При этом было потоплено 4 лодки, уничтожено порядка 20 военнослужащих ВСУ.

О ликвидации диверсионно-разведывательной группы противника рассказал один из сотрудников экстренных служб в этом регионе.

«Пресечена попытка форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Попытка переправы была вскрыта российскими бойцами неподалеку от села Николаевка. Помимо этого удар был нанесен по позициям украинской артиллерии. Его итог – уничтоженная гаубица Д-30 вместе с боеприпасами, пять человек из состава расчета было убито.