Грузия приготовила план на случай применения в регионе ядерного оружия

Об этом заявил Георгий Лилуашвили, руководитель национальной Службы государственной безопасности. В частности, для министерства здравоохранения приготовили график действий по выдаче медикаментов населению, а также по выделению укрытий. Чтобы всего этого не пригодилось, правительство должно вести очень осторожную и прагматичную политику.

«Мы должны быть умными, проводить умеренную прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами», - указал он.

Его слова привело агентство Sputnik Грузия. Глава ведомства добавил, что все принимаемые меры вряд ли помогут при прямом ядерном ударе, что делает совсем уж актуальным взвешенный подход правительства.