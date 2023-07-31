Грузинская полиция начала задерживать протестующих против прибытия российского лайнера в Батуми

Акция началась в порту Батуми около полуночи по местному времени. Она довольно быстро стала набирать обороты. Участники этого мероприятия сначала предпринимали попытки просочиться на территорию гавани, несмотря на посты охраны полиции, а потом начали пытаться прорывать баррикады. Среди них заметны как местные активисты, так и приезжие представители оппозиционных партий. Правоохранителям пришлось реагировать на выходки, они уже задержали несколько человек. Об этом сообщило грузинское издание Batumelebi.

С точки зрения тех, кто выходит на протесты, прибытие лайнера с туристами из России может нарушать санкции, которые Запад ввел против РФ. Вдобавок, по их мнению, некоторые граждане РФ, въехавшие в Грузию, могут быть виновны в нарушении закона «Об оккупации», то есть посещали ранее Южную Осетию и Абхазию.