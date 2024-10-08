Грузовик, попавший в массовое ДТП в Серпухове, проходил техосмотр
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Грузовой автомобиль, из-за которого в Серпухове произошла массовая авария с жертвами, проходил техосмотр, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя отдела технадзора ГАИ МВД России Сергея Чипурина.
«Он прошел техосмотр в Московской области у оператора... он ездил с действующим техническим осмотром», — рассказал Чипурин.
Накануне на трассе М-2 произошло столкновение более десяти автомобилей. Жертвами массовой аварии стали три человека. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.