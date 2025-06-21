Грузовик протаранил мост во Владимирской области и перекрыл движение по трассе М-7

В Петушинском районе Владимирской области произошло ЧП. Там в результате ДТП оказалась заблокирована трасса М-7. Об этом сообщил телеграм-канал «360 ЧП».

Грузовик «ГАЗ» двигался по федеральной автотрассе направлению к Нижнему Новгороду.

«Водитель, по непонятным пока причинам, допустил наезд на опору наземного пешеходного перехода, после чего мост рухнул», — указал микроблог.

В результате движение по трассе было существенно затруднено. По фото с места ЧП видно, что упавший пешеходный переход полностью перекрыл дорогу в одном направлении, а в другом появилось заметно большее ограничение по высоте двигающихся транспортных средств. На трассе организовали реверсивное движение и посоветовали автомобилистам, по мере возможности, выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в ХМАО. По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino. В результате аварии мужчина за рулем иномарки погиб на месте. Его пассажирка и 66-летний водитель грузовика получили травмы и были доставлены в больницу.