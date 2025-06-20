Раскрыты подробности смертельного ДТП на федеральной трассе

На 45-м километре автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ugra-news.ru.

По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino. В результате аварии мужчина за рулем иномарки погиб на месте. Его пассажирка и 66-летний водитель грузовика получили травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины ДТП, включая возможные технические неисправности автомобилей или состояние здоровья водителей. Движение на участке трассы временно ограничивали.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина на автомобиле сбил людей, собиравших деньги с пола.