Грузовик с битумом загорелся после ДТП в Ленобласти

Фото: [ Завод по производству модифицированного битума «БИОЭН Терминал» в г. Дзержинский/Медиасток.рф ]

На трассе М-10 в Ленинградской области грузовик, перевозивший битум, загорелся после столкновения с лесовозом. В результате аварии погиб водитель битумовоза. Об этом сообщает MK.RU.

Крупная авария произошла в пятницу, 1 августа, на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области. Груженый битумом автомобиль столкнулся с лесовозом, после чего вспыхнул сильный пожар.

По предварительной информации, водитель битумовоза не смог выбраться из горящей кабины и погиб на месте. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая возможные причины столкновения.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Из-за аварии движение на участке трассы временно перекрыто, образуются пробки. Спасатели продолжают работать на месте, чтобы полностью ликвидировать последствия возгорания. Битум — легковоспламеняющийся материал, что значительно осложняет тушение пожара.

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