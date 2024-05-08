Грузовик с крупной партией наркотиков обнаружили полицейские в Подмосковье

Подмосковные полицейские обнаружили в грузовом автомобиле почти три тысячи свертков с наркотиками, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители остановили малотоннажный автомобиль для проверки документов у водителя. Мужчина начал сильно нервничать, поэтому сотрудники полиции решили осмотреть транспортное средство.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Изъятое из автомобиля направили на экспертизу, выяснилось, что в 240 свертках было свыше двадцати трех килограммов гашиша.

Водителя и пассажира грузовика задержали. Они заявили, что забрали наркотики в лесополосе недалеко от города Ржев Тверской области и везли их в столицу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.