Грузовик с животными попал под удар украинского беспилотника в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль, который перевозил сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное «Мираторгом». Именно этой агропромышленной компании принадлежит атакованная машина. Инцидент произошел в Суземском районе Брянской области. Грузовик перевозил сельскохозяйственных животных, и украинский БПЛА совершил на него атаку.

«В результате атаки дрона автомобиль получил повреждения корпуса, часть животных погибла. Водитель транспорта не пострадал», — указали журналистам.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 8 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена преимущественно на южные регионы России. Так, над Ростовской областью уничтожили 9 БПЛА, над Республикой Крым — 8 беспилотников.