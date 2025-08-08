Российские силы ПВО уничтожили 30 украинских БПЛА за ночь

В период с 00:20 до 05:40 мск 8 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Атака была направлена преимущественно на южные регионы России. Так, над Ростовской областью уничтожили 9 БПЛА, над Республикой Крым — 8 беспилотников, Саратовской областью — 6 БПЛА, Брянской областью — 5 БПЛА, Белгородской и Волгоградской областями — по 1 БПЛА.

Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы, что позволило избежать повреждений критической инфраструктуры и жертв среди гражданского населения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об ударе по железнодорожному узлу под Днепропетровском.