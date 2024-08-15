Грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в здание в Оренбурге

Грузовой поезд с 14 вагонами сошел с рельсов на станции Меновой двор в Оренбурге, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Гружеными были только три последних вагона. Шесть пустых вагонов сошли с путей и врезались в техническое здание.

Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают причину схода.

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение других поездов.

Ранее сообщалось, что в ДТП с такси и машиной скорой помощи в Подольске пострадала 16-летняя девушка.