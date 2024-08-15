Грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в здание в Оренбурге
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Грузовой поезд с 14 вагонами сошел с рельсов на станции Меновой двор в Оренбурге, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Гружеными были только три последних вагона. Шесть пустых вагонов сошли с путей и врезались в техническое здание.
Пострадавших в результате инцидента нет.
На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают причину схода.
Отмечается, что происшествие не повлияло на движение других поездов.
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