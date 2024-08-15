В ДТП с такси и машиной скорой помощи в Подольске пострадала 16-летняя девушка

Безопасность
t.me/gumvd50

Фото: [t.me/gumvd50]

Шестнадцатилетняя девушка пострадала в ДТП с участием автомобиля такси и кареты скорой помощи в Подольске, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Авария случилась рано утром в четверг на улице Кирова. Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении.

Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь, уточнили в надзорном ведомстве.

Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Подольская городская прокуратура.

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