В ДТП с такси и машиной скорой помощи в Подольске пострадала 16-летняя девушка
Фото: [t.me/gumvd50]
Шестнадцатилетняя девушка пострадала в ДТП с участием автомобиля такси и кареты скорой помощи в Подольске, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Авария случилась рано утром в четверг на улице Кирова. Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении.
Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь, уточнили в надзорном ведомстве.
Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Подольская городская прокуратура.