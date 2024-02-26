Грузовой состав уехал от машинистов в Индии, укатив от них на 80 километров

Состав состоял из 53 вагонов, груженых щебнем. На территории штата Пенджаб в нем потребовалась смена локомотивной бригады. Машинисты остановили поезд, не выключив двигатель, после чего сошли с него. Состав покатился под уклон и уехал на большой скорости. Все попытки догнать его не удались. Остановить поезд получилось только через 80 километров при помощи мешков с песком, из которых на железнодорожном полотне было выставлено препятствие.

К счастью, этот инцидент не привел к жертвам либо пострадавшим. Сам состав остался стоять на рельсах, ни один из вагонов не сошел с пути. Руководство индийскими железными дорогами сейчас ведет расследование этого ЧП.