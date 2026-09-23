Продукт за ₽80 против высокого давления: что добавить в рацион осенью

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Фото: [istockphoto.com/Olga Yastremska]

Обычная свекла может стать недорогим дополнением к осеннему рациону людей, которые следят за артериальным давлением. Диетолог Ольга Валикова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем полезен корнеплод и как лучше включать его в меню.

«Свекла содержит калий и природные нитраты, которые участвуют в процессах, связанных с регуляцией сосудистого тонуса. Поэтому ее можно регулярно включать в рацион при склонности к повышенному давлению. Но речь именно о поддержке здорового питания, а не о лечении гипертонии», — объяснила Валикова.

Исследования действительно показывают возможное влияние свекольного сока на систолическое давление, однако качество доказательств пока оценивается как невысокое. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует увеличивать потребление калия с пищей и есть больше овощей и фруктов.

«Лучше не превращать свеклу в лекарство и не пытаться заменять ею назначенные препараты. Оптимальный вариант — добавлять ее в салаты, гарниры или запекать. Если покупать готовую маринованную свеклу, нужно смотреть на содержание соли, поскольку избыток натрия, наоборот, способствует повышению давления», — отметила диетолог.

По словам специалиста, осенью свеклу можно сочетать с другими овощами, зеленью, бобовыми и цельными крупами. Такой рацион помогает увеличить долю продуктов с калием и одновременно сократить количество сильно переработанной и соленой пищи. ВОЗ рекомендует взрослым употреблять менее 5 граммов соли в день.

При уже диагностированной гипертонии одного изменения рациона недостаточно: контроль давления и прием назначенных врачом препаратов остаются основой лечения.

Свежевыжатый сок кажется полезным утренним напитком, но в одном стакане может оказаться сахар сразу из нескольких фруктов — при этом клетчатки остается намного меньше. При регулярном употреблении это может повышать сахар в крови и вредить эмали зубов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

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