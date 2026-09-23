Число жертв трагедии в Суксунском округе Пермского края увеличилось. В больнице скончался мужчина, пострадавший при воспламенении газовоздушной смеси в деревне Поедуги. О случившемся проинформировали в краевом Минздраве. Мужчина получил тяжелые ожоги, и, несмотря на все старания врачей, спасти его не удалось, сообщил properm.ru.

По данным издания, в стационаре продолжают находиться четверо пострадавших. У двух взрослых состояние оценивается как среднетяжелое. Двое детей — в крайне тяжелом состоянии. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

По информации издания, трагедия произошла в субботу, 19 сентября. Мужчина и его сестра с семьями собрались на летней кухне, чтобы приготовить ужин. Рядом находился газовый баллон, снятый с автомобиля. В определенный момент газовоздушная смесь воспламенилась, и одежда на людях загорелась.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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