Жители Подмосковья подали 2 тыс. заявок на комплекс услуг по выдаче справок военных комиссариатов

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 2 тыс. заявлений на комплекс услуг по выдаче справок военных комиссариатов, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить электронную форму. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы. По одному заявлению пользователи могут получить 25 видов справок военных комиссариатов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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