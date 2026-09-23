Арест экс‑главы администрации Ростова‑на‑Дону Алексея Логвиненко продлен до 23 октября

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о продлении меры пресечения Алексею Логвиненко, который ранее занимал пост главы городской администрации. В статусе обвиняемого он останется под стражей еще на один месяц. Об этом проинформировала Объединенная пресс-служба судов региона, сообщила rostovgazeta.ru.

Дело Логвиненко

Информация о задержании бывшего руководителя горадминистрации появилась в октябре 2025 года. По версии следствия, занимая должность главы администрации, Логвиненко допустил превышение полномочий. В частности, он неправомерно оформил кредит в банке. В результате бюджет понес ущерб, оцениваемый в ₽47 млн. Тогда же суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу — до 23 декабря 2025 года.

Продление ареста

Согласно опубликованной информации, суд рассмотрел ходатайство старшего следователя о продлении срока содержания экс-главы горадминистрации под стражей. Основанием послужил значительный объем следственных действий, которые еще предстоит выполнить. Доводы следствия суд счел обоснованными. Ходатайство защиты о смягчении меры пресечения было отклонено. Таким образом, по решению суда Алексей Логвиненко останется под стражей до 23 октября.

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