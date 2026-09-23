В Подмосковье составили ТОП-округов по объектам на торгах

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 158 объектов. Наибольшее количество лотов за неделю было выставлено на торги в округах: Кашира, Шатура и Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Кашира — более 90 лотов, в м. о. Шатура — более 40 лотов, а в м. о. Шаховская — более 90 лотов. Так, например, в муниципальном округе Шатура в собственность можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 15 соток, расположенный в селе Пышлицы. Начальная цена на торгах составляет — 370 080 руб.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

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