В Ликино‑Дулеве построят новый корпус лицея

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа продолжается строительство нового трехэтажного корпуса лицея, рассчитанного на 550 мест, объект на улице Степана Морозкина готов на 53%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся за счет средств бюджета в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Специалисты ведут монолитные и общестроительные работы. В здании обустроят блок начальной школы с отдельным входом, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы, спортивный зал, столовую. Школьники смогут попасть в основное здание по теплому переходу на уровне второго этажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.