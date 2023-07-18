Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле хутора Бабка

Хутор Бабка, расположенный в Валуйском городском округе, попал под обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако осколками снарядов была повреждена линия электропередачи, что привело к отключению электроснабжения в хуторе Бабка и селе Новопетровка.

После получения информации о происшествии, аварийные службы немедленно выехали на место происшествия с целью ликвидации последствий. Экипажи работников электросетевой компании приступили к восстановлению поврежденной линии электропередачи, чтобы восстановить электроснабжение в пострадавших населенных пунктах.

Сейчас приоритетом является восстановление электричества в хуторе Бабка и селе Новопетровка, чтобы вернуть комфорт и нормальные условия проживания жителям этих районов. Аварийные службы работают в непрерывном режиме, чтобы оперативно устранить поломку и восстановить электроснабжение.