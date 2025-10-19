Вологодский губернатор Филимонов прокомментировал сообщения о драке вице-губернатора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на публикации в СМИ, касающиеся инцидента с его заместителем в Санкт-Петербурге. Чиновник заявил, что проводит проверку поступившей информации.

Поводом для заявления стал инцидент, произошедший 19 октября. По данным средств массовой информации, заместитель губернатора Иван Иноземцев устроил драку в престижном отеле Palace Bridge Hotel.

В конфликте также участвовал 45-летний предприниматель из Пскова. Сообщается, что оба участника инцидента в момент его возникновения находились в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося их доставили в отдел полиции для разбирательства.

Губернатор Филимонов подтвердил, что ему уже доложили о произошедшем. Он подчеркнул, что разберется в ситуации взвешенно, с холодным рассудком, после чего будут предприняты необходимые дальнейшие шаги. Чиновник пообещал держать общественность в курсе развития событий.

Примечательно, что Иван Иноземцев, оказавшийся в центре скандала, в правительстве Вологодской области курирует блок вопросов, связанных с безопасностью.

