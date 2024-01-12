Губернатор Гладков сообщил, что все заводы Белгородской области работают

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жители региона демонстрируют удивительную стойкость, которую можно сравнить с твердостью духа людей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что гордится земляками и благодарен им за поддержку.

По мнению главы региона, в области также не закрылось ни одно предприятие, а, напротив, создаются новые рабочие места и инвестиционные программы развиваются.