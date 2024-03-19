Губернатор Голубев подтвердил атаку вражеского беспилотника на Воронеж

Над Воронежем средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был перехвачен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава Воронежской области Александр Голубев.

Ранее об атаке дрона на город в соцсетях сообщили местные жители. По словам губернатора, в ходе ликвидации вражеского БПЛА никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.

«По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», — говорится в публикации главы региона.

Напомним, за прошедший понедельник, 18 марта, режим опасности атаки дронов дважды вводился в Воронежской области.

В минувшие выходные российские системы ПВО ликвидировали за ночь над территорией страны порядка 35 беспилотников ВСУ. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО уничтожила 2 украинских БПЛА над Домодедово в Московской области.