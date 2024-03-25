Губернатор Голубев: пожарные потушили возгорание на ГРЭС в Ростовской области

Пожар случился на Новочеркасской государственной районной электростанции. Он уже ликвидирован, а причины его возниковения сейчас устанавливают. Такое заявление сделал глава Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его утверждению, сотрудники этой станции сами сумели справиться с огнем, причем сделали это очень оперативно. Пострадавших при инциденте не отмечено.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт — Тихорецкая и Ростовская», - указал губернатор.

Сейчас все энергоснабжение уже восстановлено, но два энергоблока пока не стали вводить в строй. При этом ранее появлялись непроверенные сведения, что пожар возник из-за удара по ГРЭС украинским беспилотником.

Ранее в многоквартирном доме во Владивостоке взорвалась граната. Виновником взрыва свидетели назвали подростка, которого в итоге пришлось госпитализировать.