«Мальчик устроил все это»: очевидица рассказала о взрыве в жилом доме во Владивостоке

В доме на ул. Часовитина произошел взрыв в подъезде. Местная жительница рассказала, что после громкого звука частично повыбивало окна и рамы, начался пожар. Следом к месту стали стягиваться экстренные службы. Сперва возгорание тушили с одной стороны дома, затем с другой. Также женщина видела, как карета скорой помощи уводила подростка, которому на вид 17-18 лет.

«Собственно, этот мальчик и устроил все это. Мальчика до лавочки довели, возможно, соседи сделали перевязку. Но его посадили на носилках в «скорую», лицо было все красное», — рассказала очевидица.

Горожанка отметила, что в подъезде этого дома часто собираются подростки и что-то жгут. Вероятно, одна из таких опасных игр и привела к произошедшему. Где молодой человек взял взрывоопасный предмет выяснят правоохранители.

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.