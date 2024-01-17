Губернатор Голубев: причиной пожара на заводе в Шахтах не был удар беспилотника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения о том, что причиной пожара на Шахтинском полиэфирном заводе мог стать украинский беспилотник.

Голубев сослался на военных, которые сообщили, что в это время ПВО не работала.

При этом он отметил, что перед началом пожара — около 11:30 — на заводе был слышен взрыв.

Загорелся цех, в котором производят наполнители для подушек и матрасов. Площадь возгорания составила 360 кв. м. К ликвидации пожара привлекались крупные силы — 58 человек и 17 единиц техники. Сообщалось о двух пострадавших.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огнеборцы уже полностью ликвидировали пожар.

15 января пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе автозапчастей в Мытищах.