Губернатор Гусев сообщил, что вражеский дрон сбит в небе над Воронежской областью

Беспилотник самолетного типа летел ночью в среду, 1 мая, атаковать территорию Воронежской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Александр Гусев.

От отметил, что ПВО и силы РЭБ сработали безупречно, выявив вражеский БПЛА в небе и сбив его еще на подлете к Воронежу.

Гусев добавил, что пострадавших и разрушений на земле в результате ликвидации БПЛА не зафиксировано.

Стоит отметить, что часом ранее на территории Воронежской области властями была объявлена ракетная опасность, которая пока не отменена.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.