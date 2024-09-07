Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

На всей территории Воронежской области в настоящее время объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор региона Александр Гусев.

Глава региона призвал жителей области сохранять спокойствие, остаться дома и по возможности не подходить к окнам. Силы ПВО наготове, успокоил Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Взрывы услышали жители Одессы, Киева, Львова, а также Харьковской, Днепропетровской и других областей. Экстренные отключения введены на всей территории страны. По словам Зеленского, этот удар по энергообъектам Украины стал одним из самых больших за все время СВО.

Ранее в Воронежской области вспыхнул пожар из-за обломков беспилотника. Они же стали причиной повторной детонации объектов.