Обломки беспилотника вызвали пожар и детонацию в Воронежской области

На Воронежскую область был совершен налет дронов с украинской стороны. ПВО отразила атаку, но падающие фрагменты беспилотников вызвали на земле пожар и вторичную детонацию объектов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Губернатор Воронежской области заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны, а также станции радиоэлектронной борьбы, сумели перехватить в регионе еще несколько беспилотных летательных аппаратов.

«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», - указал он.

Какие именно объекты при этом пострадали, Гусев не уточнил. Он добавил, что пока не выявлено ни новых пострадавших людей, ни гражданских строений. До этого губернатор сообщал об одном раненом по итогам налета украинской армии.

Ранее сообщалось об отражении попытки удара ВСУ по Курской атомной электростанции. На АЭС был произведен налет беспилотника, но ПВО успела заблаговременно сбить его.