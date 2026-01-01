Губернатор Херсонской области раскрыл новые подробности теракта ВСУ в Хорлах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с RT раскрыл новые шокирующие подробности спасательной операции после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы.

По его словам, украинские беспилотники-разведчики целенаправленно мешали оказывать помощь пострадавшим, что значительно усугубило последствия атаки. При этом пожар после прилета дронов длился порядка шести часов: его с трудом удавалось потушить.

Сальдо подчеркнул, что целью удара стало обычное кафе, где в новогоднюю ночь собралось более 100 человек. Среди пострадавших, по словам губернатора, было много молодежи 20-25 лет, которые получили тяжелые ранения.

«Многие, у которых были такие ранения, — они даже в больницу не обратились, сами извлекали осколки из тела», — цитирует его Telegram-канал RT.

Активность разведывательных дронов, по версии властей, не позволяла экстренным службам и волонтерам оперативно приступить к эвакуации раненых и разбору завалов, что могло привести к увеличению числа жертв. Счет шел на секунды.

Сальдо также связал произошедшее с настроениями военнослужащих, заявив, что «такие удары по мирным жителям еще больше настраивают российских бойцов на решительность».

Напомним, что в результате инцидента погибли 24 человека, более 50 получили ранения, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Недавно Сальдо говорил, что жертв теракта в Хорлах куда больше: число растет по мере разбора завалов.