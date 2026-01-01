Число погибших в результате атаки беспилотников на гостиницу и кафе в поселке Хорлы Херсонской области продолжает увеличиваться и уже превысило 24 человека. Об этом в эфире телеканала RT заявил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что данные уточняются по мере расчистки завалов после мощного пожара.

В сводках подчеркивается, что среди жертв удара, нанесенного в новогоднюю ночь практически под бой курантов, есть дети. Сальдо подтверил гибель 24 человек, но добавил, что жертв больше. По его словам, тела находят по мере разбора завалов в месте удара и пожара.

Новые данные указывают на то, что последствия атаки оказались еще более масштабными, чем предполагалось изначально. Работа спасателей и расчетно-спасательных подразделений на месте трагедии продолжается, что может привести к дальнейшему уточнению числа жертв.

Напомним, что удары пришелся по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, когда люди отмечали Новый год. Погибшими стали 24 человека (и более), пострадали свыше 50 человек.

Ранее сообщалось, что Сальдо назвал вероятных организаторов массовой расправы в Хорлах. Тем временем Симоньян пообещала возмездие Киеву за сожжение людей заживо.