Украинская армия ведет обстрел населенных пунктов, применяя при этом артиллерию, минометы и ракеты, поставленные Западом.

В последнее время украинские военные все чаще стали обстреливать находящиеся глубоко в тылу деревни и поселки. По ним бьют ракетами, имеющими большой радиус действия.

«Новая тенденция - нанесение террористических ударов дальнобойными управляемыми ракетами западного производства по гражданским объектам в глубине нашей территории», - заявил по этому поводу Владимир Сальдо.

Его слова привело ТАСС. По утверждению губернатора, российская армия старается защитить мирных жителей, поэтому неприятельские ракеты стараются перехватывать системы противовоздушной обороны. Для недопущения открытия огня стараются превентивно выявить неприятельских корректировщиков.

В самих населенных пунктах, несмотря на обстрелы, не прекращается активная мирная жизнь. В них работают магазины, учреждения здравоохранения, офисы различных организаций, государственные ведомства.